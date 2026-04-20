Dwóch Polaków w meczu Ligue 1. Kadrowicz Urbana błysnął. Liga Mistrzów czeka

Obecny sezon Ligue 1 jest niezwykle zacięty. Na ten moment pierwsze Paris Saint-Germain ma zaledwie jeden punkt przewagi nad drugim RC Lens. Wiele dzieje się również za ich plecami.

Tam pięć zespołów walczy o awans do europejskich pucharów, w tym przede wszystkim do Ligi Mistrzów. W niedzielę o godz. 17:15 rozpoczęło się spotkanie Strasbourga z Renns. Pierwszej z drużyn raczej nie uda się już wskoczyć do TOP 6, natomiast druga zaciekle walczy o upragnione puchary.

Gol Zielińskiego w samo okienko! WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Szymański i Oyedele na murawie Ligue 1. Ulubieniec Urbana z asystą

Zgodnie z decyzjami trenerów obu drużyn na murawie w wyjściowych składach oglądaliśmy dwóch Polaków. W zespole Strasbourga od początku zagrał Maxi Oyedele, natomiast w drużynie Rennes wystąpił Sebastian Szymański.

Były zawodnik m.in. tureckiego Fenernahce czy holenderskiego Feyenoordu w 20. minucie zanotował asystę do Estebana Lepaula, który wyprowadził gości na prowadzenie. 26-latek bardzo przytomnie podał do francuskiego napastnika, wykorzystując błąd przy wybiciu bramkarza gospodarzy.

Rozwiń

Po pierwszej połowie Rennes prowadziło 1:0. W drugiej części gry przyjezdni dołożyli jeszcze dwa trafienia, dzięki czemu ostatecznie triumfowali 3:0 i wskoczyli na piąte miejsce w tabeli, dające awans do fazy ligowej Ligi Europy. Czwarta lokata oznacza kwalifikacje do LM.

Szymański opuścił murawę dopiero w 86. minucie, natomiast młodszy z rodaków został zmieniony po niecałej godzinie gry. Oyedele, tak jak cały jego zespół, zaliczył dosyć przeciętny występ. "Direct Racing" i "L'Equipe" oceniły go na czwórkę w dziesięciopunktowej skali.

O jedną notę niżej dwukrotny reprezentant Polski otrzymał od dziennikarzy portalu dna.fr. Dużo lepiej spisał się Sebastian Szymański. Platforma Flashscore uznała, że z notą 8.6 to kluczowy kadrowicz Jana Urbana był zawodnikiem meczu. Na "siódemkę" 26-latek został oceniony przez ekspertów madeinfoot.ouest-france.fr.

Był to dla niego 12. mecz w Ligue 1 oraz trzecia asysta. Przypomnijmy, Szymański trafił do Stade Rennes zimą tego roku, odchodząc z Fenerbahce za niecałe dziesięć milionów euro. Maxi Oyedele zanotował dopiero dziesiąte spotkanie dla Strasbourga, wcześniej leczył poważną kontuzję. Latem zeszłego roku Francuzi wykupili go z Legii Warszawa za sześć milionów euro. Jego zespół obecnie jest 8. (43 pkt).

Sebastian Szymański

Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol Świderski

Jakub Moder, Sebastian Szymański

PGE MKS El-Volt Lublin - Piłka Ręczna Koszalin. Skrót meczu Polsat Sport