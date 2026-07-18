To koniec. Ukraińcy wynoszą się z Polski. Wybrali sobie zupełnie nowy kraj

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Po wybuchu wojny pierwsze dwie edycje Ligi Narodów reprezentacja Ukrainy rozegrała jako gospodarz w Polsce. Korzystała ze stadionów w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Trzeciego podejścia nie będzie. Jak informuje serwis UA-Futbol, nasi wschodni sąsiedzi przenoszą się na Słowację. Jesienne potyczki z ich udziałem odbędą się najprawdopodobniej w Trnawie i w Koszycach.

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Kibice reprezentacji Ukrainy w trakcie majowego meczu z Polską we Wrocławiu P.DziurmanNewspix.pl

W ostatnim dniu maja tego roku doszło we Wrocławiu do towarzyskiej potyczki Polska - Ukraina. Goście wygrali 2:0 po golach Romana Jaremczuka i Andrja Jarmołenki. Wydaje się, że to był ich ostatni występ na terenie naszego kraju w przewidywalnej przyszłości.

Istniało prawdopodobieństwo, że wrócą już jesienią, by rozegrać mecze grupowej fazy Ligi Narodów. Tak się jednak nie stanie. Serwis UA-Futbol donosi, że nasi wschodni sąsiedzi "domowe" spotkania w LN organizować teraz będą na Słowacji.

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W latach 2022 i 2024 Ukraińcy zaliczyli w Polsce cztery mecze w LN. Gościli w Łodzi (dwukrotnie), Poznaniu i Wrocławiu. Nigdy nie ponieśli porażki. Zanotowali dwie wygrane (Armenia, Gruzja) i dwa remisy (Irlandia, Czechy).

W najbliższej edycji, podobnie jak Polacy, przystąpią do rozgrywek w dywizji B. Zmierzą się z Irlandią Północną (2.10), Węgrami (5.10) i Gruzją (17.11). Wedle niepotwierdzonych jeszcze informacji dwa pierwsze spotkania mają odbyć się w Trnawie, trzeci - w Koszycach.

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Wiadomo już, że - po tym jak ze współpracy zrezygnowała Wisła Kraków - w Polsce nie będzie grał również Szachtar Donieck. Mistrz Ukrainy rozgląda się za stadionem w Niemczech lub w Anglii.

Wszystko wskazuje na to, że bliższa realizacji jest ta druga opcja. Jak informuje BBC Sport, ukraiński klub prowadzi zawansowane rozmowy z Brentford FC.

Jeśli pertraktacje przebiegną pomyślnie, Szachtar będzie gościł rywali na obiekcie Gtech Community Stadium. Zespół z Doniecka sięgnął po kolejny tytuł mistrza Ukrainy. W sezonie 2026/27 zagra w fazie ligowej Champions League.

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