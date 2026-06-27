Niemcy zdruzgotani po porażce z Polakami. Piszą tylko o jednym

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Po niemrawym początku Ligi Narodów siatkarska reprezentacja Polski wreszcie złapała odpowiedni rytm. Do sobotniego starcia z reprezentantami Niemiec podopieczni Nikoli Grbicia przystępowali z serią trzech wygranych z rzędu. Nasi zachodni sąsiedzi również ulegli potędze "Biało-Czerwonych". Po meczu niemieckie media zwróciły szczególną uwagę na jeden, alarmujący fakt.

Niemieccy siatkarze
Niemieccy siatkarzeIMAGONewspix.pl

Polacy zainaugurowali tegoroczne zmagania siatkarskiej Ligi Narodów zwycięskim pojedynkiem z reprezentantami Kuby (3:0). Kolejne dwa dni zmagań przyniosły jednak porażkę ze Słoweńcami (2:3) oraz Japończykami (2:3). Zwieńczeniem chińskiego etapu rywalizacji był natomiast zwycięski mecz z reprezentantami Ukrainy (3:2).

Kilkanaście dni później siatkarska Liga Narodów przeniosła się natomiast do Gliwic. Póki co gospodarze tej części zmagań są natomiast bezbłędni. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Belgów (3:2) oraz Turków (3:2).

27 czerwca Polacy mierzyli się natomiast z reprezentantami Niemiec. Pierwszy set tego pojedynku padł łupem naszych zachodnich sąsiadów, choć zapisanie tego punktu zdecydowanie nie przyszło im łatwo. Kolejne partie to natomiast istny koncert w wykonaniu "Biało-czerwonych" zawodników. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla siatkarzy z kraju nad Wisłą.

Niemcy zaniepokojeni formą swoich zawodników. Zwrócili uwagę na jedno

Po zakończeniu spotkania niemieccy dziennikarze bardzo dosadnie wyrazili się na temat formy swoich zawodników.

"Po utracie pierwszego seta Polacy prawie nie dawali niemieckiej drużynie szans" - pisali żurnaliści portalu "sueddeutsche.de". Zwrócili oni również uwagę na ujemny bilans meczowy swoich reprezentantów. Ten w tegorocznej Lidze Narodów wynosi bowiem obecnie 3 wygrane oraz 4 porażki.

Fakt przeważającej liczby porażek podkreślili również dziennikarze portalu "zdfheute.de". To z kolei skłoniło ich do jeszcze jednego mało optymistycznego przemyślenia - kwalifikacja do topowej ósemki turnieju stała się w tym momencie piekielnie trudnym wyzwaniem.

Ujemny rekord mocno zaniepokoił również dziennikarzy portalu "sport1.de". Podobnie jak poprzednicy, oni także wyrazili obawy względem możliwości zakwalifikowania się reprezentacji Niemiec do topowej ósemki turnieju. Ciężko się temu dziwić. Nasi zachodni sąsiedzi znajdują się na 12. miejscu w tabeli. Ich kolejnym pojedynkiem będzie starcie z Chińczykami, którzy z racji na bycie gospodarzem fazy finałowej, mają zagwarantowane miejsce w dalszym etapie zmagań.

Zobacz również:

Wilfredo Leon zanotował dobry występ z Niemcami
Liga Narodów siatkarzy

Przyjechał i został bohaterem Polaków. Po tym pytaniu Leon aż się uśmiał

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Wilfredo Leon
Wilfredo LeonArt ServicePAP
Dwaj siatkarze w czerwonych koszulkach z numerami 31 i 17 okazują silne emocje podczas meczu, jeden z nich zaciśniętą pięścią manifestuje radość lub zwycięstwo.
Niemieccy siatkarzevolleyballworld.commateriały prasowe
Mężczyzna w białej koszulce z czerwonym kołnierzem i czerwonym napisem, na tle rozmytych, niebiesko-różowych świateł.
Nikola GrbićAndrzej IwańczukEast News


Liga Narodów. 21 punktów Bartłomieja Bołądzia w meczu z Niemcami. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja