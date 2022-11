Olympique Marsylia - Tottenham Hotspur 1-2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport)

Bramki: 45+2. Mbemba (Veretout) – 54. Lenglet (Peridić), 90+5. Hojbjerg (Kane)Składy meczu:Olympique Marsylia: P. López – Mbemba, Bailly (9. Gigot, 74. Kolašinac), Balerdi – Clauss (74. Kabore), Rongier (C) (83. Suárez), Veretout (74. Ünder), Tavares – Guendouzi, A. Alexis Sanchez, Harít.Rezerwowi: Blanco, Ngapandouetnbu – Gerson, Payet.Trener: Igor TudorTottenham Hotspur: Lloris (C) – Dier, Davies, Lenglet – Perišić, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon (46. Emerson Royal) – Heung-Min (29. Bissouma), Kane, Moura (90+3. Gil).Rezerwowi: Austin, Forster – Doherty, Skipp, P. Sarr, D. Sánchez, Spence, Tanganga, White.Trener: Cristian StelliniPełne prawa do transmisji Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23 w Polsce posiada Grupa Polsat, która pokazuje rozgrywki od sezonu 2018/2019. Transmisje Ligi Mistrzów można oglądać w tv na kanałach Polsat Sport Premium. Mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć również online live stream na Polsat BOX Go .Relacje i wyniki meczów na sport.interia.pl INTERIA SPORTŻYJEMY LIGĄ MISTRZÓW