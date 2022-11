Sporting CP - Eintracht Frankfurt 1-2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport)

Bramki: 39. Gomes (Ugarte) – 62. Kamada (kar.), 72. Kolo Muani (Knauff)Składy meczu:Sporting Lizbona: Adán – St. Juste (78. Cabral), Coates (C), Inácio – Porro, P. Gonçalves, Ugarte (63. Essugo), Santos (32. Reis) – Edwards (63. Trincão), Paulinho, Gomes.Rezerwowi: Israel – Alexandropoulos, Esgaio, Issahaku, Fernandes, Marsa, Nazinho, Rochinha.Trener: AmorimEintracht Frankfurt: Trapp (C) – Tuta, Jakić (80. Smolcić), Ndicka – Dina Ebimbe (69. Knauff), Sow, Kamada, Pellegrini – Lindström (46. Rode), Kolo Muani (80. Borré), Götze (90. Alidou).Rezerwowi: Grahl, Ramaj – Alario, Chandler, Onguene.Trener: GlasnerPełne prawa do transmisji Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23 w Polsce posiada Grupa Polsat, która pokazuje rozgrywki od sezonu 2018/2019. Transmisje Ligi Mistrzów można oglądać w tv na kanałach Polsat Sport Premium. Mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć również online live stream na Polsat BOX Go .Relacje i wyniki meczów na sport.interia.pl INTERIA SPORTŻYJEMY LIGĄ MISTRZÓW