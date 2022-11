Liverpool FC - SSC Napoli 2-0. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport)

Bramki: 85. Salah (Núnez), 90+10. Núñez (van Dijk)Składy meczu:Liverpool F.C.: Alisson – Alexander-Arnold (87. Ramsay), Konaté, van Dijk, Tsimikas – Alcántara (87. Bajcetic), Fabinho, Milner (C) (48. Elliott) – Jones (73. Núñez) – Salah, Firmino (87. Carvalho).Rezerwowi: Adrián, Kelleher – Gomez, A. Robertson, N. Phillips.Trener: Jurgen KloppSSC Napoli: Meret – Di Lorenzo (C), Östigaard, Kim Min-ča, Oliveira – Ndombèlé (88. Raspadori), Lobotka (83. Zieliński), Anguissa – Politano (70. Lozano), Osimhen (88. Simeone), Kvaratskhelia (83. Elmas).Rezerwowi: Idasiak, Sirigu – Jesus, Rui, Zerbin, Zanoli, Gaetano.Trener: Luciano SpallettiPełne prawa do transmisji Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23 w Polsce posiada Grupa Polsat, która pokazuje rozgrywki od sezonu 2018/2019. Transmisje Ligi Mistrzów można oglądać w tv na kanałach Polsat Sport Premium. Mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć również online live stream na Polsat BOX Go .Relacje i wyniki meczów na sport.interia.pl INTERIA SPORTŻYJEMY LIGĄ MISTRZÓW