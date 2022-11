FC Porto - Atletico Madryt 2-1. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Bramki: 5. Taremí (Evanilson), 24. Eustáquio (Galeno) – 90+5. Marcano (sam.)

Składy spotkania:



FC Porto: D. Costa – Eduardo Pepê (89. R. Conceição), Cardoso, Marcano (C), Sanusi (53. Wendell) – Otávio (89. Borges), Grujić, Eustáquio, Galeno (89. Folha) – Evanilson (81. T. Martínez), Taremí.

Rezerwowi: C. Ramos, Samuel – Loader, Franco, Mário, B. Costa.



Atletico Madryt: Oblak (C) – Savić, Giménez, Reinildo – Molina, de Paul, Witsel, Saúl (61. Carrasco) – Griezmann – Á. Correa (85. Barrios), Félix (61. Cunha).

Rezerwowi: Mestre, Grbić – Kondogbia, Felipe, Morata, Hermoso, Diez, Reguilón.