Zobacz wszystkie skróty Ligi Mistrzów ze środy (26.10.22) WIDEO

Zobacz wszystkie skróty Ligi Mistrzów ze środy (26.10.22)

Liga Mistrzów we środę to było być albo nie być dla FC Barcelony. Niestety na nieszczęście dumy Katalonii Viktoria Pilzno wysoko przegrała z Interem Mediolan (0-4). Później sama Barcelona również nie pokazała się najlepiej, przegrywając u siebie (0-3) z Bayernem Monachium. A to oczywiście nie wszystko! Najlepsze akcje, bramki, popisy Polaków - zobacz skróty ze wszystkich potyczek. Każdy mecz Ligi Mistrzów możesz obejrzeć w kanałach Polsat Sport Premium, dostępnych w Polsat Box i usłudze Polsat Box Go.