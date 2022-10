Club Brugge – Porto. Liga Mistrzów. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport)

Mecz : Club Brugge – Porto 0-4.Club Brugge - mocno nieoczekiwany lider grupy B Ligi Mistrzów - w trakcie swego pierwszego meczu z FC Porto nie dał "Smokom" żadnych szans i ograł je aż 4-0. Ekipa z Portugalii do Brugii wybierała się więc mocno podrażniona - i dokonała prawdziwej zemsty na oponentach, ogrywając ich... również 4-0. W trakcie potyczki bramkarz Porto, Diogo Costa, wybronił dwa rzuty karne - przy czym warto nadmienić, że chodzi tu o... "zwykłą" i powtórzoną "jedenastkę".Pełne prawa do transmisji Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23 w Polsce posiada Grupa Polsat, która pokazuje rozgrywki od sezonu 2018/2019. Transmisje Ligi Mistrzów można oglądać w tv na kanałach Polsat Sport Premium. Mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć również online live stream na Polsat BOX Go .Relacje i wyniki meczów na sport.interia.pl INTERIA SPORTŻYJEMY LIGĄ MISTRZÓW