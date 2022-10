Dlaczego Bayern wygra z FC Barceloną?. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Dzisiaj rozegrane zostaną mecze 5. kolejki Ligi Mistrzów w grupach: A, B, C i D. Oczy polskich kibiców będą zwrócone w środę 26 października przede wszystkim na dwa mecze - FC Barcelony z Bayernem Monachium (zagra Robert Lewandowski) oraz SSC Napoli z Rangers FC (Piotr Zieliński). "Duma Katalonii" ma już niewielką szansę, by pozostać w grze o awans do fazy pucharowej. Aby tak się stało, Barcelona musi koniecznie pokonać Bayern i liczyć na sensację w postaci triumfu Viktorii Pilzno w Mediolanie nad Interem.