RB Lipsk – Real Madryt. Królewscy z problemami po 1. połowie. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 1 godz. 3 minuty temu
RB Lipsk – Real Madryt. Liga Mistrzów:
Bramki: 13. Gvardiol, 19. Nkunku – 44. Vinícius Júnior (Asensio)
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Bramki: 13. Gvardiol, 19. Nkunku – 44. Vinícius Júnior (Asensio)
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