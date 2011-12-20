RB Lipsk – Real Madryt. Królewscy z problemami po 1. połowie. WIDEO (Polsat Sport)

WIDEO | 1 godz. 3 minuty temu

RB Lipsk – Real Madryt. Liga Mistrzów:
Bramki: 13. Gvardiol, 19. Nkunku – 44. Vinícius Júnior (Asensio)

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