Bramkarz RB Lipsk opuścił murawę na noszach. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bramkarz RB Lipsk opuścił murawę na noszach podczas meczu Ligi Mistrzów.



Składy wyjściowe spotkania:



RB Lipsk: Gulacsi (C), Orbán, Gvardiol, Raum – Schlager, Kampl – Szoboszlai, Nkunku, Werner – And. Silva.

Rezerwowi: Haidara, Poulsen, Forsberg, Halstenberg, Diallo, Novoa, Henrichs.

Trener: Marco Rose



Celtic F.C.: Hart – Juranović, Welsh, Jenz, G. Taylor – O'Riley, C. McGregor (C), Hatate – Maeda, Furuhasi, Jota.

Rezerwowi: Bain, Siegrist – Giakoumakis, Hakšabanović, McCarthy, Bernabei, Abildgaard, S. Robertson, Forrest, Ralston.

Trener: Ange Postecoglou