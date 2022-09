Xavi trener FC Barcelona: To cud, mieć Roberta Lewandowskiego w zespole. WIDEO WIDEO |

Trener Barcelony Xavi Hernandez nie krył podziwu dla Roberta Lewandowskiego, który zdobył trzy bramki w wygranym na Camp Nou 5:1 meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno. - On jest wspaniały jako człowiek, zwycięzca i kolega z drużyny - podkreślił szkoleniowiec.



Liga Mistrzów: Hat-trick Lewandowskiego w meczu Barcelona - Viktoria Pilzno (WIDEO)

W środowy wieczór katalońska drużyna od początku uzyskała dużą przewagę, a bohaterem okazał się Lewandowski. Trafił do siatki dwukrotnie w pierwszej połowie (na 2:0 i 3:1) oraz w 67. minucie - wówczas na 4:1. Ostatecznie Barcelona wygrała aż 5:1.







Doświadczony piłkarz przeszedł do Barcelony w lipcu z Bayernu Monachium za 45 mln euro (plus 5 mln zmiennych). Rzadko płaci się taką kwotę za 34-letniego napastnika, ale w katalońskim klubie nikt tej decyzji nie żałuje.