Robert Lewandowski: To coś specjalnego grać na Camp Nou. WIDEO

Bożydar Iwanow: Robert Lewandowski - kolekcjoner. Kolejna nagroda piłkarza meczu - jak miał to w zwyczaju, w dwóch ostatnich występach w La Liga. To, co się dzieje z Twoim udziałem, to coś absolutnie nieprawdopodobnego. Zdobyłeś trzy bramki. Niesamowita historia. Dwie ostatnie noce na Camp Nou w Champions League i pięć strzelonych goli. Dwa z nich strzeliłeś Barcelonie w barwach Bayernu Monachium. W zasadzie, z kim byś nie współpracował, czy to z Pedrim, Fatim, Dembele, Torresem - to wszystko układa się idealnie dla Ciebie i całego zespołu.





Robert Lewandowski: Wydaję mi się, że mamy tylu świetnych młodych, ale też technicznie usposobionych zawodników, z którymi po chwili, grając na boisku, rozumiem się bez słów. Z takim wachlarzem umiejętności i możliwości, granie w meczach o stawkę w Lidze Mistrzów, daje przyjemność. Zdaję sobie sprawę, że każdy tydzień, trening i mecz, działa na naszą korzyść. Cieszymy się z każdej minuty spędzonej na boisku. Mamy znakomitą atmosferę i świetnych zawodników, którzy nawet, jak wchodzą, pokazują swoje najlepsze umiejętności. Tak naprawdę, nie widziałem różnicy między zmianami w tym spotkaniu, a meczem ligowym sprzed trzech dni. To jest nasz dodatkowy "plus". Czas gra na naszą korzyść. Z każdym występem, będziemy się rozkręcali i lepiej rozumieli. Cieszę się grą, występując na Camp Nou, przy tej publiczności. To coś specjalnego. Robi się na sercu miło, jak słyszę swoje nazwisko, przy tysiącach kibiców na stadionie.