Tottenham Hotspur FC - Olympique Marsylia 2-0 Liga Mistrzów. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Zobacz skrót meczu Ligi Mistrzów Tottenham Hotspur FC - Olympique Marsylia



Bramki: 76. Richarlison (Perišić), 81. Richarlison (Hojbjerg)



Składy spotkania:



Tottenham Hotspur: Lloris (C) – C. Romero (73. Tanganga), Dier, Lenglet (73. Davies I) – Emerson Royal (61. Kulusevski), Bentancur (85. Bissouma), Højbjerg, Perišić – Richarlison, Heung-Min (86. Doherty) – Kane.



Rezerwowi: Forster – Skipp, D. Sánchez, Gil, Sessegnon, Spence, P. Sarr.

Trener: Antonio Conte





Olympique Marsylia: P. López – Bailly, Gigot (87. Ünder), Mbemba – Clauss (70. Kolašinac), Veretout (87. P. Gueye), Rongier (C), Tavares – Guendouzi, Gerson (50. Balerdi) – Suárez (71. Harít).



Rezerwowi: Ngapandouetnbu, Blanco – Payet, Kaboré.

Trener: Igor Tudor