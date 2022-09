RB Lipsk - Szachtar Donieck 1-4 Liga Mistrzów. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Bramki: 57. Simakan (Szoboszlai) – 16. Šved, 59. Šved (Mudryk), 76. Mudryk (Sudakov), 86. Traoré (Mudryk)



RB Lipsk: Gulácsi (C) – Simakan, Diallo, Orbán, Halstenberg (46. Raum) – Szoboszlai, Laimer (82. Haidara), Schlager (70. Henrichs), Nkunku – And. Silva, Werner (70. Forsberg).

Rezerwowi: Blaswich – Gvardiol, Kampl, Novoa.

Trener: Domenico Tedesco



Szachtar Donieck: Trubin – L. Taylor, Bondar, Matvijenko, Konoplja – Šved (62. Petrjak), Bondarenko (62. Đurasek), Stepanenko (C) (86. Krywcow), Sudakov, Mudryk – Zubkov (70. Traoré).

Rezerwowi: Pjatow, Ševčenko – Mychajličenko, Ocheretko, Sikan, Topalov, Kozik, Kryskiv.

Trener: Igor Jovićević