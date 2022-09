Celtic - Real Madryt 0-3. Liga Mistrzów. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bramki: 56. Vinícius Júnior (Valverde), 60. Modrić (E. Hazard), 77. E. Hazard (Carvajal)



Celtic F.C.: Hart – Juranović, Carter-Vickers, Jenz, G. Taylor – O'Riley (72. Mooy), C. McGregor (C), Hatate (72. Turnbull) – Abada (46. Maeda), Giakoumakis (72. Furuhasi), Jota (82. Haksabanović).



Rezerwowi: Bain, Siegrist – McCarthy, Bernabei, Forrest, Ralston, Welsh.

Trener: Ange Postecoglu



Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao (46. Rüdiger), Alaba, F. Mendy – Modrić (80. Asensio), Tchouaméni (71. Camavinga), Kroos – Valverde, Benzema (C) (30. E. Hazard), Vinícius Júnior (80. Rodrygo).



Rezerwowi: L. López, Lunin – Nacho, Vázquez, Ceballos, M. Díaz.

Trener: Carlo Ancelotti