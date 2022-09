Dinamo Zagrzeb - Chelsea FC 1-0 Liga Mistrzów. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W inauguracyjnym meczu Ligi Mistrzów Dinamo Zagrzeb pokonało londyńską Chelsea 1-0. Wygrana bałkańskiego klubu jest tyle sensacyjna co całkowicie zasłużona.



Bramki: 13. Orsić (Petković)



Składy meczu:



Dinamo Zagrzeb: Livaković – Moharrami (76. Lauritsen), J. Sutalo, Perić – Ristovski, Ademi (C) (88. Baturina), Misić, Ivanusec, Ljubicic – Petković, Orsić (77. Spikić).



Rezerwowi: Nevistić, Zagorac – Bočkaj, Drmic, Emreli, Bulat, Marin, Théophile-Catherine, Stefulj.

Trener: Ante Cacić



Chelsea F.C.: Arrizabalaga – Azpilicueta (C) (46. Ziyech), Koulibaly, Fofana – James, Mount, Kovačić (59. Jorginho), Chilwell (71. Cucurella) – Havertz, Aubameyang (59. Broja), Sterling (75. Pulisic).



Rezerwowi: Bettinelli, E. Mendy – Chalobah, Chukwuemeka, Gallagher, Zakaria.

Trener: Thomas Tuchel