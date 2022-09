Borussia Dortmund - FC Kopenhaga 3-0 Liga Mistrzów. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W pierwszym meczu grupy G Borussia Dortmund pokonała FC Kobenhavn 3-0 (2-0). Bramki zdobyli Marco Reus, Raphael Guerreiro i nastoletni Jude Bellingham. Mecz mogło obejrzeć rekordowe 81 365 kibiców.



Skrót meczu Borussia Dortmund - FC Kopenhaga 3-0



Bramki: 35. Reus (Brandt), 42. Guerreiro (Reyna), 83. Bellingham (Reyna)



Borussia Dortmund: Meyer – Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro (86. Rothe) – Özcan (66. Can), Bellingham – Brandt, Reus (C) (85. Wolf), T. Hazard (22. Reyna) – Modeste (66. Moukoko).



Rezerwowi: Unbehaun – Coulibaly, Hummels, Passlack, Papadopoulos.





FC Kopenhaga: Ryan – Diks (81. Jelert), Chočolava (81. Boilesen), Vavro, Kristiansen – Falk, Lerager – Claesson, Zeca (C) (72. Sorensen), Daramy (60. Haraldsson) – Cornelius.



Rezerwowi: Johnsson, Dithmer – Bardghji, Jóhannesson, Karamoko, Lund Jensen, Mukairu, Stamenic.