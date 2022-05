DJB: Stał się genialnym bramkarzem dzięki m.in. grze w padla i prywatnym analizom wideo WIDEO |

Real Madryt pokonał FC Liverpool w finale Ligi Mistrzów. Paradoksalnie Anglicy mogli zwyciężyć wysoko, jednak Real miał w bramce fenomenalnego tego wieczoru Thibault Courtois



W programie Do Jednej Bramki eksperci przytaczają niezwykle ciekawą historię Thibaut Courtois.



Bez niego Real nie byłby na szczycie

Zachwycone belgijskie gazety jednoznacznie uznały Cortois za bohatera meczu. "Jeśli Madryt utrzymał się przy życiu w pierwszej połowie finału to w dużej mierze zawdzięczał to bramkarzowi" - zauważyła rezolutnie "La Derniere Heure". Uznała jego interwencje za takie z najwyższej półki, takie światowej klasy. "Mecz pozwolił mu potwierdzić to, co wszyscy już wiedzieli. Tak, jest jednym z..., jeśli nie najlepszych bramkarzy na świecie. Bez niego Real nie byłby na szczycie. Przed 90 minut obrzydził mecz Salahowi, Mané i spółce". Heroiczny, potwierdził, że jego hiszpańska ksywka "El muro" jest idealna!



"Po dośrodkowaniu Valverde brazylijski skrzydłowy Vinicius był we właściwym miejscu, aby strzelić jedynego gola w meczu, ale nie popełnij błędu: prawdziwym bohaterem spotkania jest Thibaut Courtois. Postać finału, po prostu" - nie miała wątpliwości "La Derniere Heure".