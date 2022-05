Carlo Ancelotti: Piąty finał i czwarty triumf. Jestem człowiekiem rekordów. WIDEO WIDEO |

Trener Realu Madryt Carlo Ancelotti po raz piąty poprowadził drużynę w finale Ligi Mistrzów. Włoch ma w dorobku cztery trofea, gdyż jego piłkarze pokonali w sobotę w St. Denis pod Paryżem Liverpool 1:0.



Ancelotti, który 10 czerwca skończy 63 lata, najpierw dwukrotnie świętował zdobycie Pucharu Europy jako piłkarz AC Milan. Później z tym klubem zwyciężył w Lidze Mistrzów w 2003 i 2007 roku, a następnie w 2014 poprowadził do tego sukcesu piłkarzy Realu. Teraz po raz drugi z hiszpańskim zespołem dotarł do decydującego spotkania i je wygrał.



Jedyny przegrany finał Ancelottiego - trenera to 2005 rok i mecz z... Liverpoolem w Stambule, w którym Milan pod jego wodzą prowadził do przerwy 3:0, aby ulec w konkursie rzutów karnych, którego bohaterem okazał się broniący bramki "The Reds" Jerzy Dudek.