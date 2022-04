Manchester City - Real Madryt 4-3. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

To, co wydarzyło się we wtorkowy wieczór na stadionie Manchesteru City, na długo zapadnie w pamięci fanów. Piłkarze "The Citizens" i Realu Madryt zagrali tak, jakby występowali w meczu pokazowym, a nie walczyli o finał Ligi Mistrzów! Na półmetku bliżej celu są podopieczni trenera Pepa Guardioli, którzy wygrali 4-3. Rewanż, do którego dojdzie w przyszłą środę, zapowiada się pasjonująco!



Składy wyjściowe spotkania:

Manchester City: Ederson – Stones, Rúben Dias (C), Laporte, Zinčenko – De Bruyne, Rodri, B. Silva – Mahrez, Jesus, Foden.



Rezerwowi: Steffen, Carson – N. Aké, Gündoğan, Sterling, Grealish, Fernandinho, Egan-Riley, Mbete, Palmer, McAtee, R. Lavia.

Trener: José Guardiola



Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy – Valverde, Kroos, Modrić – Rodrygo, Benzema (C), Vinícius Júnior.



Rezerwowi: Lunin, Fuidias – J. Vallejo, Nacho, Asensio, Casemiro, Marcelo, L. Vázquez, D. Ceballos, Bale, Isco, Camavinga.

Trener: Carlo Ancelotti