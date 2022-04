Liverpool - Benfica Lizbona 3-3. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów Liverpool zremisował z Benficą po dość szalonym przebiegu spotkania. Zwycięstwo z pierwszego starcia dało awans do półfinału ekipie Juergena Kloppa.



Liga Mistrzów. Liverpool - Benfica Lizbona. Składy wyjściowe drużyn:



Liverpool F.C.: Alisson – Joe Gomez, Konaté, Matip, Tsimikas – Keïta, Milner, J. Henderson (C) – Diogo Jota, Firmino, L. Díaz.



Rezerwowi: Kelleher – Fabinho, V. van Dijk, Mané, M. Salah, Alcántara, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Jones, Alexander-Arnold, Elliott, Origi.

Trenér: Jürgen Klopp



Benfica Lizbona: Vlachodimos – Gilberto, Otamendi (C), Vertonghen, Grimaldo – Weigl, Taarabt – Everton, Ramos, D. Gonçalves – Núñez.



Rezerwowi: Leite – Meïté, Seferovic, Jaremčuk, Radonjić, Mário, Lazaro, A. Almeida, Bastiao Dias, Bernardo, Morato.

Trenér: Nélson Veríssim