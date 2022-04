Liga Mistrzów. Villarreal - Bayern Monachium. SKRÓT MECZU. WIDEO WIDEO |

Bayern Monachium przegrał na wyjeździe 0-1 z Villarreal CF w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Przed wyższą porażką Bawarczyków uratował VAR. Robert Lewandowski rozegrał 90 minut, ale tym razem nie należał do pierwszoplanowych postaci spotkania.



Bayern Monachium pojawił się w gościnie u zespołu, który na krajowym podwórku dosyć regularnie w ostatnim czasie zawodzi. Z czterech poprzednich potyczek ligowych Villarreal przegrał aż trzy i w żadnej z nich nie zdobył bramki.



Bawarczycy tymczasem imponują w Bundeslidze skutecznością. W dwóch ostatnich kolejkach zgarnęli komplet punktów, strzelając w sumie osiem goli. W Hiszpanii respekt budził też rezultat rewanżowego meczu w 1/8 finału LM. "Die Roten" zmiażdżyli FC Salzburg, wygrywając 7-1.



Te okoliczności sprawiły, że w przedmeczowych dyskusjach temat faworyta w zasadzie nie był poruszany. Podział ról wydawał się bowiem aż nadto klarowny - Bayern jest pod presją, a Villarreal stara się o sporego kalibru niespodziankę.



W 1/8 finału hiszpańska ekipa wyrzuciła za burtę Juventus Turyn z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Czy teraz to samo uczyni z inną drużyną, w której pierwszoplanową rolę odgrywa Polak? Odpowiedź na to pytanie poznamy już 12 kwietnia.



Villarreal CF - Bayern Monachium 1-0 (1-0)

Bramka: 1-0 Danjuma (8.)