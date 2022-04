,,To powinna być bramka" Karim Benzema. Liga Mistrzów: Chelsea - Real. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

,,To powinna być bramka" Karim Benzema myli się z bliskiej odległości. Doskonała okazja do zdobycia gola niestety tym razem kończy się bez powodzenia.



Gole przeciwko Chelsea były dla Benzemy trafieniami numer 9, 10 i 11 w tym sezonie Ligi Mistrzów. Tym samym napastnik Realu stał się pierwszym w historii Francuzem, który zdobył co najmniej 10 bramek w jednej edycji tych rozgrywek.