Liga Mistrzów: Chelsea - Real. Gol na 1-3 Benzema. WIDEO. WIDEO |

Benzema się nie zatrzymuje!



Casemiro wybił piłkę "na uwolnienie". Mendy popełnił fatalny błąd. Zbyt krótko zagrał do Rudigera. Benzema poszedł do końca na pressingu, przechwycił futbolówkę i dopełnił formalności!



Gole przeciwko Chelsea były dla Benzemy trafieniami numer 9, 10 i 11 w tym sezonie Ligi Mistrzów. Tym samym napastnik Realu stał się jedynym w historii Francuzem, który zdobył co najmniej 10 bramek w jednej edycji tych rozgrywek.



