Juventus – Villarreal 0-3. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 1 godz. 19 minut temu
Bramki: 78. G. Moreno (kar.), 85. P. Torres (Aurier), 90+2. Danjuma (kar.)
Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Rugani (79. Dybala), De Sciglio – Cuadrado (C), Locatelli (83. Bernardeschi), Arthur, Rabiot – Vlahović, Morata (85. Kean).
Rezerwowi: Perin, Pinsoglio – Bernardeschi, Dybala, Chiellini, Kean, Miretti, Pellegrini.
Trenér: Massimiliano Allegri
Villarreal CF: Rulli – Aurier, Albiol (C), P. Torres, Estupiñán – Pino (65. Chukwueze), Parejo (86. Pedraza), Capoue, Trigueros (65. Coquelin) – Lo Celso (74. G. Moreno), Danjuma.
Rezerwowi: Asenjo – Pedraza, Coquelin, Dia, Foyth, Moisés Gómez, Chukwueze, Iborra, Mándí, M. Gaspar, G. Moreno, Peña.
Trenér: Unai Emery
Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Rugani (79. Dybala), De Sciglio – Cuadrado (C), Locatelli (83. Bernardeschi), Arthur, Rabiot – Vlahović, Morata (85. Kean).
Rezerwowi: Perin, Pinsoglio – Bernardeschi, Dybala, Chiellini, Kean, Miretti, Pellegrini.
Trenér: Massimiliano Allegri
Villarreal CF: Rulli – Aurier, Albiol (C), P. Torres, Estupiñán – Pino (65. Chukwueze), Parejo (86. Pedraza), Capoue, Trigueros (65. Coquelin) – Lo Celso (74. G. Moreno), Danjuma.
Rezerwowi: Asenjo – Pedraza, Coquelin, Dia, Foyth, Moisés Gómez, Chukwueze, Iborra, Mándí, M. Gaspar, G. Moreno, Peña.
Trenér: Unai Emery