Lille – Chelsea 1-2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"The Blues" wygrali 2-1 z Lille OSC na wyjeździe i bez problemu wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Było to możliwe dzięki dwóm precyzyjnym akcjom zakończonym strzałami Pulisica i Azpilicuety.



Lille OSC: Jardim – J. Fonte (C), Botman (58. A. Onana), Djaló – Çelik (59. Weah), Bamba (78. Gomes), Xeka, B. André, G. Gudmundsson (78. D. Bradarić) – Burak Yılmaz, David (77. Ben Arfa).



Rezerwowi: Grbić, Raux – Ben Arfa, D. Bradarić, Gomes, Lihadji, A. Onana, Weah, Žegrova.



Chelsea F.C.: E. Mendy – Azpilicueta (C), Christensen (33. T. Chalobah), Thiago Silva, Rüdiger, M. Alonso – Kanté, Jorginho (73. Loftus-Cheek), Kovačić (46. Mount) – Havertz (83. Ziyech), Pulisic (74. Lukaku).



Rezerwowi: Arrizabalaga, Bettinelli – T. Chalobah, Kenedy, Loftus-Cheek, Lukaku, Werner, M. Sarr, Mount, Vale, Ziyech.