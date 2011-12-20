Juventus – Villarreal. Gol na 0-2. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 23 minuty temu
Skrót meczu Juventus – Villarreal dostępny zaraz po końcowym gwizdku na Sport Interia.
Liga Mistrzów. Juventus – Villarreal w 1/8 finału. Składy obu drużyn:
Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio – Cuadrado (C), Locatelli, Arthur, Rabiot – Vlahović, Morata.
Rezerwowi: Perin, Pinsoglio – Bernardeschi, Dybala, Chiellini, Kean, Miretti, Pellegrini.
Trenér: Massimiliano Allegri
Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio – Cuadrado (C), Locatelli, Arthur, Rabiot – Vlahović, Morata.
Rezerwowi: Perin, Pinsoglio – Bernardeschi, Dybala, Chiellini, Kean, Miretti, Pellegrini.
Trenér: Massimiliano Allegri
Liga Mistrzów. Juventus – Villarreal w 1/8 finału. Składy obu drużyn:
Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio – Cuadrado (C), Locatelli, Arthur, Rabiot – Vlahović, Morata.
Rezerwowi: Perin, Pinsoglio – Bernardeschi, Dybala, Chiellini, Kean, Miretti, Pellegrini.
Trenér: Massimiliano Allegri
Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio – Cuadrado (C), Locatelli, Arthur, Rabiot – Vlahović, Morata.
Rezerwowi: Perin, Pinsoglio – Bernardeschi, Dybala, Chiellini, Kean, Miretti, Pellegrini.
Trenér: Massimiliano Allegri