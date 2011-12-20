Wojciech Szczęsny nie obronił karnego w meczu Juventus – Villarreal. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

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Liga Mistrzów. Juventus – Villarreal w 1/8 finału. Składy obu drużyn:

Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio – Cuadrado (C), Locatelli, Arthur, Rabiot – Vlahović, Morata.

Rezerwowi: Perin, Pinsoglio – Bernardeschi, Dybala, Chiellini, Kean, Miretti, Pellegrini.

Trenér: Massimiliano Allegri



Juventus FC: Szczęsny – Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio – Cuadrado (C), Locatelli, Arthur, Rabiot – Vlahović, Morata.

Rezerwowi: Perin, Pinsoglio – Bernardeschi, Dybala, Chiellini, Kean, Miretti, Pellegrini.

Trenér: Massimiliano Allegri

