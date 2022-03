Manchester United - Atletico Madryt. Liga Mistrzów: Gol na 0-1. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Jak padł gol na 0-1?



Atletico grało coraz lepiej i strzeliło prawidłową bramkę! Felix zagrał piętą do obiegającego go kolegi, a po dośrodkowaniu Lodi strzałem po krótkim słupku umieścił piłkę w bramce!



Mecz Manchester United - Atletico Madryt

trwa od godziny 21. Transmisja w Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go. Relację można śledzić na Interia Sport.



Wyjściowe składy:



Manchester United: de Gea - Dalot, Varane, Maguire, Alex Telles - McTominay, Fred - Sancho, Bruno Fernandes, Elanga - Cristiano Ronaldo.



Atletico Madryt: Oblak - Gimenez, Savić, Reinildo - Llorente, Herrera, Koke, de Paul, Lodi - Griezmann, Joao Felix.