Real Madryt – Paris Saint-Germain 3-1 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport)

17 minut wystarczyło, by zmierzający po awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów zespół PSG został rozbity przez Karima Benzemę! Świętujący jubileusz w barwach Realu Madryt francuski snajper powtórzył wyczyn Roberta Lewandowskiego z wtorku - skompletował hat-tricka i zapewnił awans "Królewskim".



Bramki: 61. Benzema (Vinícius Júnior), 76. Benzema, 78. Benzema – 39. Mbappé (Neymar)



Real Madryt: Courtois – Carvajal (66. L. Vázquez), Militao, Alaba, Nacho – Modrić, Kroos (57. Camavinga), Valverde – Asensio (57. Rodrygo), Benzema (C), Vinícius Júnior.



Rezerwowi: Lunin – J. Vallejo, E. Hazard, Marcelo, Jović, L. Vázquez, Bale, D. Ceballos, Rodrygo, Isco, M. Díaz, Camavinga.

Trenér: Carlo Ancelotti



Paris Saint-Germain FC: G. Donnarumma – Hakimí (88. Draxler), Marquinhos (C), Kimpembe, N. Mendes – Danilo Pereira (81. Di María), Verratti, Leandro Paredes (71. I. Gueye) – Neymar, Messi, Mbappé.



Rezerwowi: Navas – Icardi, Di María, Dagba, Wijnaldum, Diallo, Draxler, Kehrer, I. Gueye, Dina Ebimbe, Simons, Michut.

Trenér: Mauricio Pochettino