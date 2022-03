Liverpool – Inter. Liga Mistrzów: SKRÓT 8.03.22. WIDEO WIDEO |

Aż dwukrotnie Egipcjanin Mohamed Salah trafiał w słupek bramki Interu Mediolan, a Joel Matip łupnał w poprzeczkę. Liverpool FC jednak przegrał z Interem Mediolan. Awansu go to nie kosztowało, to liderzy Serie A odpadli.