Liverpool – Inter. Fantastyczny gol Lautaro Martineza. WIDEO WIDEO |

Ależ uderzenie!



Calhanoglu zagrał do Martineza, a ten fenomenalnie uderzył sprzed pola karnego w samo okienko, nie dając żadnych szans Alissonowi! Inter łapie kontakt w tym dwumeczu!



Dwumecz Liverpoolu z Interem to jedno z najciekawszych starć w tej fazie tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W pierwszym starciu "The Reds" zrobili duży krok w stronę awansu, wygrywając w Mediolanie 2-0.



Mimo dwubramkowej zaliczki Juergen Klopp nie zdecydował się na żadne eksperymenty i posłał do boju najsilniejszy skład. Inter nie zamierza bowiem składać broni.



Liga Mistrzów: Liverpool - Inter w 1/8 finału. Składy obu drużyn

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Jones, Fabinho, Thiago - Salah, Jota, Mane







Inter: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Vidal, Brozović, Calhanoglu, Perisic - Alexis, Martinez