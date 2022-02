Inter – Liverpool. Liga Mistrzów: skrót meczu. WIDEO WIDEO |

Po pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Liverpool jest znacznie bliżej awansu niż Inter! "The Reds" pokonali na San Siro gospodarzy 2-0 po trafieniach Roberto Firmino oraz Mohameda Salaha.



Rozgrywany na San Siro mecz z Liverpoolem był dla fanów Interu wyjątkowy. Ich ukochana drużyna po dekadzie wróciła do rywalizacji w fazie pucharowej Ligi Mistrzów i... potrzebowała ich wsparcia. Zadanie, przed którym stanęła ekipa "Nerazzurrich" nie należało bowiem do najłatwiejszych. Zwłaszcza, że Juergen Klopp - co nie jest standardową sytuacją - nie mógł narzekać na bramki kadrowe.



Choć w równolegle rozgrywanym spotkaniu Robert Lewandowski grał w barwach Bayernu Monachium z FC Salzburg, ten mecz mógł ciekawić fanów futbolu nad Wisłą. Potyczkę prowadził przecież zespół naszych sędziów z Szymonem Marciniakiem na czele.