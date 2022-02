Liga Mistrzów. FC Salzburg – Bayern. Sensacyjne otwarcie meczu 1-0. WIDEO WIDEO |

Mecz FC Salzburg - Bayern Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów rozpoczął się w zaskakujący sposób. Podczas gry fani czekali na gole Roberta Lewandowskiego, do siatki jako pierwsi trafili gospodarze! Svena Ulreicha pokonał w 21. minucie Chikwubuike Adamu, który pojawił się na placu gry dziewięć minut wcześniej.



Składy:



FC Salzburg: Köhn – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer (C) – Capaldo, Camara, Seiwald – Aaronson – Okafor (12. Adamu), Adeyemi.

Rezerwowi: Mantl, Walke – Van der Brempt, Piątkowski, Guindo, Bernede, Kjaergaard, Junuzović, Sučić, Adamu, Šimić.



Bayern Monachium: Ulreich – Pavard, Süle, Lucas Hernández – Gnabry, Kimmich, Tolisso, Coman – Müller (C), Sané – Lewandowski.

Rezerwowi: Früchtl – Upamecano, O. Richards, B. Sarr, Nianzou, Stanišić, Roca, Choupo-Moting, Sabitzer, Tillman.



Sędziowie: M. Oliver – S. Burt, S. Bennett (všichni ENG)