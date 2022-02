Hymn Ligi Mistrzów ma 20 lat. Utwór to wielki symbol LM. WIDEO WIDEO |

Hymn Ligi Mistrzów w 1992 roku na zlecenie UEFA stworzył Brytyjczyk Tony Britten, który dokonał adaptacji hymnu koronacyjnego pt. "Zadok the Priest" autorstwa Georga Fridericha Händla. Refren hymnu Ligi Mistrzów tworzy mieszanka trzech oficjalnych języków UEFA: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Pełna wersja hymnu Ligi Mistrzów (muzyka: London's Royal Philharmonic Orchestra, wykonanie: Academy of St Martin in the Fields Chorus) trwa około trzech minut, przed każdym meczem LM odtwarzana jest jego skrócona wersja. Przy okazji finałów Ligi Mistrzów hymn był śpiewany przez różnych wykonawców, wśród nich byli m.in. Andrea Bocelli i Mariza.