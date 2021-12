Juventus - Malmoe FF 1-0. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W spotkaniu 6. kolejki Ligi Mistrzów Juventus Turyn pokonał Malmoe, ale minimalnie - 1-0. Ekipa gospodarzy raziła nieskutecznością. Wobec remisu Chelsea z Zenitem St. Petersburg 3-3, "Stara Dama" awansowała do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie.



Bramki: 18. Kean (Bernardeschi)



Juventus FC: Perin – Rugani, Bonucci, De Winter (71. De Sciglio) – Arthur – Bernardeschi (82. Cuadrado), Bentancur (90. Miretti), Rabiot, Aléx Sandro – Dybala (C) (46. Morata), Kean (90. Da Graca).



Rezerwowi: Szczęsny, Pinsoglio – Cuadrado, de Ligt, De Sciglio, Chiellini, Locatelli, Morata, Da Graca, Miretti.



Malmö FF: Diawara – N. Moisander, Ahmedhodžić, Nielsen, M. Olsson – Berget, Christiansen (C), Innocent (89. Nalić), Rakip (30. Peña) – Birmančević, Čolak (78. Abubakari).



Rezerwowi: Dahlin, Ellborg – Brorsson, Larsson, Peña, Nanasi, Nalić, Gwargis, Abubakari.