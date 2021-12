Porto – Atletico Madryt. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Wygrana Liverpoolu oznaczała, że Porto do zajęcia drugiego miejsca wystarczał remis. Wynik 0:0 utrzymywał się do 56. minuty, kiedy gola dla Atletico zdobył Francuz Antoine Griezmann. Dziesięć minut później sytuacja gości skomplikowała się, bo czerwoną kartką ukarany został Belg Yannick Carrasco. "Smoki" przewagi zawodnika nie zdołały jednak wykorzystać, a niedługo później same straciły piłkarza. Również czerwoną kartkę zobaczył w 70. minucie Brazylijczyk Wendell, który zaledwie siedem minut wcześniej wszedł na boisko. W 90. minucie i doliczonym przez sędziego czasie gry wygraną Atletico przypieczętowali Argentyńczycy Angel Correa i Rodrigo De Paul. Chwilę później honorową bramkę dla Porto z rzutu karnego zdobył Sergio Oliveira. Porto na pocieszenie pozostała gra w Lidze Europy.