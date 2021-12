PSG - Club Brugge. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Kylian Mbappe i Leo Messi poprowadzili PSG do zwycięstwa na zakończenie zmagań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Obaj strzelili po dwa gole w wygranym 4-1 meczu paryżan z Club Brugge.

Bramki: 2. Mbappé, 7. Mbappé (Di María), 38. Messi (Mbappé), 76. Messi (kar.) – 68. Rits (Lang)

Kartki: 55. Kehrer (PSG), 70. Mbappé (PSG) – 61. Lang (BGY)





Posiadanie piłki: 60 % : 40 %.

Strzały na bramkę: 9:6. Strzały niecelne: 5:6. Rzuty rożne: 7:4. Spalone: 1:2. Faule: 10:9.

Paris Saint-Germain FC: G. Donnarumma – Hakimí, Marquinhos (C), Diallo, N. Mendes (49. Kehrer) – Wijnaldum, Verratti (84. Dina Ebimbe), I. Gueye (71. Leandro Paredes) – Messi, Mbappé (83. Icardi), Di María (71. A. Herrera).

Rezerwowi: Letellier, Navas – Dagba, Danilo Pereira, Dina Ebimbe, A. Herrera, Icardi, Kehrer, Kimpembe, Leandro Paredes.

Club Brugge KV: Mignolet – Hendry, Nsoki, Ricca – Mata, Vanaken (C), Balanta (69. Mbamba), Rits (69. Vormer), Sandra (56. Van der Brempt) – Lang, De Ketelaere.

Rezerwowi: Lammens – Dost, Izquierdo, Maouassa, Mbamba, Mechele, Otasowie, Sobol, Sowah, Van der Brempt, Vormer, Wesley.