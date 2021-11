Dynamo Kijów - Bayern Monachium. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Liga Mistrzów UEFA • Grupa E



W starciu 5. kolejki Ligi Mistrzów, które rozegrane zostało 23 listopada, zespół Dynamo przegrał z Bayernem Monachium 1-2 (0-2). Mecz na NSK Olimpijs'kyj w Kijowie obejrzało 28 732 widzów.

Na pierwszą bramkę meczu nie trzeba było długo czekać. W pierwszych minutach meczu to ”Bawarczycy” otworzyli wynik. W 14. minucie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. To już jedenaste trafienie tego piłkarz w sezonie.



edyną kartkę w pierwszej połowie sędzia pokazał Mykoli Shaparence z Dynamo. Była to 32. minuta meczu.



Szczęście uśmiechnęło się do zawodników Bayernu Monachium w 42. minucie spotkania, gdy Kingsley Coman strzelił drugiego gola. Przy zdobyciu bramki pomagał Corentin Tolisso.



Drugą połowę jedenastka Dynamo rozpoczęła w zmienionym składzie, za Ilyę Shkurina, Carlosa de Penę weszli Vitinho, Denis Harmasz. Także w drużynie ”Bawarczyków” w czasie przerwy zaszły zmiany, za Lucasa Hernándeza wszedł Bouna Sarr. W 52. minucie arbiter ukarał kartką Bounę Sarra, piłkarza Bayernu Monachium.



W 67. minucie Kingsley Coman został zastąpiony przez Marca Rocę.



Trzeba było trochę poczekać, aby Denis Harmasz wywołał eksplozję radości wśród kibiców Dynamo, zdobywając bramkę w 70. minucie spotkania. Bramka padła po podaniu Wiktora Cygankowa.



Po chwili trener Dynamo postanowił wzmocnić formację obronną i w 76. minucie zastąpił zmęczonego Tomasza Kędziorę. Na boisko wszedł Ołeksandr Karawajew, który miał za zadanie uspokoić grę w szeregach obronnych. Na pięć minut przed zakończeniem starcia w jedenastce Bayernu Monachium doszło do zmiany. Malik Tillman wszedł za Tanguy'ego-Austina Nianzou. Chwilę później trener ”Bawarczyków” postanowił bronić wyniku. W 88. minucie postawił na defensywę. Za napastnika Leroya Sanégo wszedł Omar Tyrell, typowy obrońca, który miał pomóc swojej drużynie obronić wynik. Trener okazał się dobrym strategiem, jego decyzja pozwoliła drużynie gości utrzymać prowadzenie.