Szczęście Neuera po nieudanym zagraniu. Tomasz Hajto rozbawiony. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Mecz Dynamo Kijów - Bayern Monachium oglądać można w Polsacie Sport Premium 1, a online na Polsat Box Go. Relacja "na żywo" w Interii.



Dynamo Kijów: Buščan – Kędziora, Zabarnyj, Syrota, Mykolenko – Sydorčuk (C), Šaparenko – Cygankov, Bujalskij, De Pena – Škurin.

Rezerwowi: Bojko – Verbič, Šepeljev, Ramírez, A. Šabanov, Ledněv, Andrijevskij, Garmaš, O. Karavajev, Anťuch, Kulač, Vitinho.

Trenér: M. Lucescu

Bayern Monachium: Neuer (C) – Pavard, Nianzou, Lucas Hernández, A. Davies – Goretzka, Tolisso – Sané, Müller, Coman – Lewandowski.

Rezerwowi: Ulreich, Früchtl – B. Sarr, O. Richards, Roca, Tillman.

Trenér: J. Nagelsmann

Sędziowie: Meler – Eyisoy, Uyarcan