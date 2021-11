Kim jest Xavi? Eksperci o nowym trenerze FC Barcelona. WIDEO WIDEO |

Dla Xaviego Hernandeza to pierwszy "finał". Dziś na Camp Nou Barcelona musi pokonać Benficę Lizbona, by awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Klub z Katalonii nie przepadł w fazie grupowej od 21 lat. Transmisja od godziny 21 w Polsat Sport Premium 2.