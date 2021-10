PSG - RB Lipsk. Messi na 2-2. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Wydawało się, że wysoko ustawiona obrona RB Lipsk ma sytuację pod kontrolą, ale tylko do czasu, aż błąd popełnił Tyler Adams. Pod presją niedokładnie podał do tyłu, rozpędził się Mbappe, dostarczył piłkę do Messiego. Pierwszy strzał Argentyńczyka trafił w lewy słupek, piłka odbiła się wzdłuż linii bramkowej i to Messi zameldował się tam pierwszy i dobił do pustej bramki na 2-2