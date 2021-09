Atalanta - Young Boys. SKÓRT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po pierwszej serii gier w grupie F w lepszych nastrojach byli gracze Young Boys, którzy mieli na koncie trzy punkty, zdobyte po zwycięstwie nad Manchesterem United (2-1). Atalanta zremisowała z kolei z Villarrealem (2-2).



To włoska drużyna w pierwszej połowie cieszyła się z wyjścia na prowadzenie, ale jak się okazało - przedwcześnie. Samobójcza bramka Sandro Laupera nie została uznana z powodu spalonego jednego z zawodników Atalanty.



Klub z Bergamo prawidłowo gola strzelił za to w 68. minucie. Wówczas Duvan Zapata ograł na skrzydle właśnie Laupera, a później dograł do Matteo Pessiny. Ten umieścił piłkę w bramce.