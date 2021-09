Zenit - Malmoe 4-0.SKÓRT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Wyraźnym faworytem spotkania Zenitu z Malmoe byli gospodarze. Szwedzka drużyna, która w pierwszej kolejce dotkliwie przegrała z Juventusem (0-3) nie miała jednak nic do stracenia i można było oczekiwać, że postawi wszystko na jedną kartę.



To jednak Zenit był w tym starciu stroną przeważającą. Już w 9. minucie piłkarze rosyjskiego klubu "rozklepali" defensywę rywala, a bramkę po koronkowej akcji zdobył Claudinho.



Tuż po przerwie było już 2-0 dla Zenitu. Po świetnej centrze piłkę do głowy bramką skierował Daler Kuziajew.



Chwilę później sytuacja Malmoe stała się beznadziejna. Anel Ahmedhodžić zagrał piłkę ręką, powstrzymując rywala przed wyjściem na czystą pozycję. Otrzymał za to czerwoną kartkę.



Dziesięć minut przed końcem trzecią bramkę dla Zenitu zdobył Aleksiej Sutormin, a w doliczonym czasie gry Malmoe dobił jeszcze Marcus Wendel.