Juventus - Chelsea. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport)

Najbardziej emocjonująco w środowy wieczór zapowiada się starcie w grupie H - Juventus Turyn gra z triumfatorami poprzedniej edycji, czyli Chelsea Londyn. Czy Wojciech Szczęsny powstrzyma "The Blues"? Polak ma wybiec w podstawowym składzie "Starej Damy".



W 20. minucie świetną okazję miał Federico Chiesa, który po stracie ze strony "The Blues" pędził z piłką na bramkę Chelsea. Ostatecznie jednak uderzył minimalnie obok słupka. Po pół godzinie gry z dystansu próbował soczyście uderzyć Adrien Rabiot, ale piłka poszybowała nad bramką.



Chiesa próbował się przebić jak nie prawym, to lewym skrzydłem. Po jego zagraniu do Juana Cuadrado Juventus miał dobrą okazję z rzutu wolnego, bo Kolumbijczyk był faulowany przed polem karnym. Ale Federico Bernardeschi uderzył prosto w mur.



Tuż po przerwie Chiesa dostał w końcu nagrodę za swoje starania i tym razem nie chybił - dał "Juve" prowadzenie 1-0.



Chelsea nie była się już w stanie odgryźć turyńczykom i ostatecznie ekipa Wojciecha Szczęsnego cieszyła się z ciężko zapracowanego zwycięstwa, a Polak - z czystego konta.

Juventus Turyn - Chelsea Londyn 1-0 (0-0)



1-0 Chiesa 46.