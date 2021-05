Cezary Pazura dla Interii: Może Guardiola robi jakiś manewr? Wideo WIDEO |

Teraz Chelsea ciągle wygrywa z Manchesterem City. Może trener "The Citizens" Pep Guardiola robi jakiś manewr przed finałem Ligi Mistrzów? - mówi w rozmowie z Interią Cezary Pazura, odtwórca jednej z głównych ról w filmie "Druga połowa", który właśnie trafił do kin. - Ten film płynie. Ma dużo takich pozytywnych emocji - dodał. Produkcja, w której scenarzystą i drugim reżyserem jest dziennikarz portalu Sport.Interia.pl Sebastian Staszewski, trafiła właśnie do kin.