Liga Mistrzów. Chelsea Londyn - Atletico Madryt 2-0. Wszystkie bramki (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Chelsea Londyn pokonała ponownie Atletico Madryt, tylko że tym razem na Stamford Bridge 2-0, w 1/8 finału Ligi Mistrzów i zagra w w ćwierćfinale tych rozgrywek pierwszy raz od 2014 roku. "Los Colchoneros", którzy w Bukareszcie przegrali 0-1, w Londynie kończyli mecz w dziesiątkę. Odkąd Tuchel pojawił się na Stamford Bridge 26 stycznia, "The Blues" są niepokonani. To już 13. mecz we wszystkich rozgrywkach, co jest najlepszym początkiem trenera w historii klubu.