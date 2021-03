Liga Mistrzów. Bayern Monachium - Lazio Rzym 2-1. Wszystkie bramki. Wideo WIDEO |

Losy awansu do ćwierćfinału rozstrzygnęły się w zasadzie w pierwszym spotkaniu. W Rzymie mistrzowie Niemiec wygrali 4-1 i na rewanż na własnym obiekcie mogli oczekiwać ze spokojem. Tylko kataklizm mógł wyrzucić ich za burtę rozgrywek.

Do sensacji nie doszło. Gościom starczyło animuszu i determinacji tylko na pół godziny. Zaraz potem we własnym polu karnym Vedat Muriqi faulował Leona Goretzkę i arbiter bez wahania podyktował rzut karny.

Bayern Monachium pokonał Lazio Rzym 2-1 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i awansował do ćwierćfinału. Robert Lewandowski przebywał na murawie przez 71 minut i otworzył wynik spotkania strzałem z rzutu karnego.